Breaking news! Parchetul General a clasat dosarul care il viza pe Tudorel Toader

Parchetul General a decis clasarea dosarului penal deschis dupa ce un protestatar #rezist a depus o sesizare pe tema intrarii lui Tudorel Toader in randul notarilor publici. Surse judiciare au precizat, pentru stiripesurse.ro ca dosarul a fost inchis dupa doar trei saptamani, pe motiv ca fapta nu exista. Parchetul General a precizat, pe 11 septembrie, ca a deschis un dosar penal in care verifica daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a procedat corect atunci cand a cerut Uniunii Notarilor Publici sa propuna numirea sa in functia de notar public. "Urmare a unui denunt, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s ...