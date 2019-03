BREAKING NEWS! Partidul Popularilor Europeni a decis SUSPENDAREA Fidesz (partidul lui Viktor Orban)

Viktor Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa dezbateri foarte dure din Parlamentul European, Viktor Orban a fost suspendat! Ceea ce stim foarte clar este ca PMP a votat contra lui Orban in PE deoarece se baga in afacerile interne ale Romaniei. Partidul Popularilor Europeni a decis, miercuri, suspendarea lui Fidesz. Decizia a fost luata la capatul unei proceduri in care alte partide membre ale familiei popularilor europeni au amenintat cu plecarea, cum e cazul Partidului Crestin-Social din Luxemburg. Anuntul a fost facut de Joseph Daul, presedintele PPE. Adunarea Politica a PPE a luat aceasta decizie cu 190 voturi pentru si doar trei voturi impotriva, in cadrul unui vot secret. Prim-ministrul ungar a participat, miercuri, la ...