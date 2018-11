Breaking news! Paul Stanescu a demisionat din Guvern

Paul Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a anuntat luni dupa-amiaza ca a demisionat din Guvernul Romaniei. Demisia lui Paul Stanescu a venit dupa ce Liviu Dragnea a spus sapamana trecuta ca ii asteapta demisia de onoare. El a spus ca s-a simtit umilit dupa intalnirea cu presedintele PSD. Breaking news! Liviu Dragnea, reactie in scandalul dintre Guvern si Klaus Iohannis: Am incredere in toti parlamentarii PSD ca nu vor vota nicio motiune Gestul sau a venit la o ora dupa ce s-a incheiat sedinta Biroului Permanent National al PSD. Paul Stanescu era unul dintre ministrii propusi de PSD pentru remaniere si a carui revocare nu a fost acceptata de presedintele Klaus Iohannis. El s-a numa ...