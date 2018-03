BREAKING NEWS! Pedeapsa record in cazul accidentului din Podu Ros! Iata cati ani de puscarie a primit Claudiu Pasnicu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sentinta incredibila in cazul tanarului care a ucis doi oameni in Podu Ros. Claudiu Pasnicu, tanarul care a distrus doua vieti intr-un accident rutier teribil petrecut in zona Podu Ros, si-a primit initial pedeapsa. Instanta a hotarat, in prima instanta ca acesta va primi o condamnare de 8 ani si 3 lunide inchisoare cu executare. La al doilea termen, Cladiu Pasnicu a primit o o pedeapsa record in istoria Iasului. In urma cu doar cateva momente, Claudiu a primit o pedeapsa de 18 ani si 9 luni pentru omor! Decizia este DEFINITIVA. "La data de 04.02.2016 ora 13:09, inculpatul Pasnicu Claudiu Marian aflat la volanul autoturismului cu numarul de înmatr ...