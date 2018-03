Breaking news! Pericol URIAS in Romania! Un dig s-ar putea rupe din cauza inundatiilor

Inundatii Covasna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, din judetul Covasna urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt. "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte”, anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din satul Capeni sa manifeste intelegere si sa puna imediat in aplicare masurile dispuse de autoritati. Evacuarea populatiei se pune in aplicare prin dispozitie a primarului. Decizia a f ...