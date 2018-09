Breaking news! Prefectul Capitalei este audiat la Parchetul General

Speranta Cliseru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a fi din nou audiata de catre procurorii militari, in dosarul deschis dupa violentele de la protestul din 10 august. Cliseru a refuzat sa faca declaratii in fata jurnalistilor. Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, este din nou audiata de catre procurorii Parchetului General, in dosarul protestelor din 10 august. Cliseru, alaturi de ministrul de Interne, Carmen Dan, dar si comandantul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, vor fi audiati, tot marti, la Comisia de Aparare din Senat cu privire la violentele din 10 august din Piata Victoriei. Ion Cristoiu: Cum isi lucreaza Liviu Dragnea colegii din PSD. ...