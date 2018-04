Breaking news! Premierul Viorica Dancila si-a dat acordul! Refuzul revocarii sefei DNA ajunge la CCR

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a semnat si aprobat forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. La sediul Ministerului Justitiei, Tudorel Toader a spus in fata jurnalistilor ca nu poate da detalii despre continutul sesizarii. „Sa nu ma intrebati ceea ce am repetat de foarte multe ori. In repetate randuri am spus ca la orele 9 primim vizita ministrului Justitiei din Croatia, dupa care merg la Guvern sa ma intalnesc cu dna premier. Nu este nimic nou fata de ceea ce am declarat in ultimele zile. Eu am spus altceva si daca nu va amintiti, va repet. Faptul ca am dat o forma, un draft al sesizarii, pe care o vom modifica, preluand o parte si din raport ...