Breaking news! Presedintele Romaniei a semnat decretul de numire a noului sef DIICOT

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 iulie, decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a lui Oliver-Felix Banila. Citeste si: Plangere impotrica sefei ICCJ: Si-a manifestat intentiile politice! Derapaje extrem de grave Succesorul lui Daniel Horodniceanu va ramane in conducerea DIICOT pe o perioada de 3 ani. *** Stire in curs de actualizare *** Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. klaus iohannis procuror-sef diicot oli ...