Breaking news! Primaria municipiului Iasi a castigat procesul referitor la Colegiului ''Richard Wurmbrand''

In sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi de marti, 10 iulie 2018, a fost aprobat un proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari in administrarea Colegiului „Richard Wurmbrand" a unor imobile cu destinatie de invatamant, situate in bulevardul Poitiers, nr.41, proprietate publica a Municipiului Iasi. Administrarea bunurilor imobile se va face de catre Colegiul „Richard Wurmbrand", in baza unui contract de administrare. Un colegiu particular din Iasi primeste cateva imobile abandonate din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Primarul ...