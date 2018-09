BREAKING NEWS: PSD a decis. Dragnea are inca controlul. Carmen Dan ramane ministru. Solicitarea lui Firea, respinsa

Incendiu la iesire din localitatea Cuza Voda. Intervin pompierii Pompierii intervin sâmbătă după-amiază la ieşire din localitatea Cuza Vodă spre Nicolae Bălcescu pentru a lichida un incendiu de vegetaţie uscată.

Judetul Constanta: Accident rutier grav la iesire din localitatea Dunarea. O masina s-a rasturnat. O persoana, incarcerata În urmă cu puţin timp, un apel la 112 a anunţat un accident rutier grav produs la ieşire din localitatea Dunărea spre Capidava. Din primele informaţii, un autoturism s-a răsturnat. Potrivit ISU Constanţa, o persoană este încarcerată.

Gabi Firea, atac fara precedent la Carmen Dan: Este vinovata! Comisarii europeni, ingrijorati! Gabriela Firea a lansat critici fără precedent la adresa lui Carmen Dan. Primarul a spus că ministrul ar fi trebuit să demisiooneze, pentru că are o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în 10 august, iar în acest sens a atras Citește mai departe...

Intalnirea liderilor PSD de la Neptun: Razboi total intre Gabriela Firea si Carmen Dan LIVE Liderii PSD s-au reunit sambata, in jurul orei 11:00, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) . Printre subiectele de discutie se afla evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, cauzele scaderii PSD in sondaje, comportamentul discretionar al lui Liviu Dragnea in luarea deciziilo ...

Firea: Carmen Dan are o problema cu mine, a venit cu mesaje printate de pe Whatsapp. Nu era nevoie sa se ajunga la gaze Primarul Capitalei si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca a avut dreptate sa ii ceara demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, la sedinta CEx a partidului de la Neptun.

CEx al PSD a respins cererea Gabrielei Firea pentru demiterea ministrului de interne Carmen Dan Propunerea primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut, sâmbătă, demisia ministrului de interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic, a fost supusă la vot în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD şi a fost respinsă, informează news.ro. Potrivit unor surse din partid, ...

Tensiuni dupa CExN PSD. Andronescu: Trebuie sa dezbatem fara patima, cu rabdare si cu intelepciune Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spune că PSD trebuie să îşi schimbe atitudinea faţă de românii din diaspora, care au ...

Robert Negoița, declarații dupa CEXN: Fara corectitudine si cinste unii cu altii si in afara nu o sa ajungem nicaieri Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, care a participat, sâmbătă, la Comitetul Executiv Naţional (CExN) de ...