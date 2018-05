Breaking news! Radu Mazare a fost condamnat la inchisoare cu executare

Radu Mazare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Vlasceanu, magistrat al Tribunalului Constanta, s-a pronuntat azi in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost trimis in judecata alaturi de Sorina-Gina Hortolomei-Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor fapte, al societatilor comerciale SC Mehmetoglu SRL, SC Bulevard SA si SC Millenium Global Development SA. Radu Mazare este acuzat de patru infractiuni de abuz in serviciu, in timp ce Sorina-Gina Hortolomei-Moscu este suspectata de doua infractiuni de spalare a banilor. Radu Mazare a luat 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Instanta a dispus achitarea lui Mazare pentru „savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art.13 in ...