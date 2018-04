Breaking news! Razvan Burleanu, victorie! Ramane presedintele FRF

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Burleanu a castigat un nou mandat de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Burleanu s-a impus clar, din primul tur, in fata lui Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan. Cei patru candidati la presedintia FRF si-au prezentat, miercuri, programul electoral in cadrul Adunarii Generale a forului, la Casa Fotbalului. Fiecarui candidat i s-au alocat zece minute pentru a-si sustine programul. Razvan Burleanu a vorbit insa 19 minute, iar Lupescu a depasit timpul cu un minut, scrie news.ro. In timpul discursului lui Burleanu, Marcel Puscas a cerut ca presedintele FRF sa fie oprit pentru ca a depasit cele zece minute, insa secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a spus ca nu a intrerupt pe nimeni, ...