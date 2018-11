Breaking news! Romanii vor avea, din 2019, liber la o noua piata de munca

Elvetia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elvetia va permite libera circulatie pe piata muncii pentru romani din 2019. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, intr-o conferinta de presa comuna cu seful statului elvetian, Alain Berset, ca Elvetia va renunta, de la sfarsitul lunii mai a anului viitor, la restrictiile impuse piata muncii romanilor. "Sper ca sunt in asentimentul domnului presedinte Berset daca divulg o parte din discutia noastra tete-a-tete. In mod natural aceasta chestiune ma intereseaza foarte mult. Am dorit sa stiu parerea presedintelui elvetian si care a fost motivatia revenirii la un contingent si cum e real vazuta comunitatea de romani din Elvetia. Concluzia e foarte buna si pozitiva. Elvetia, din motive pur tehnice, a trebuit ...