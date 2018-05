Breaking news! Scandalul mutarii Ambasadei la Ierusalim ia proportii uriase! Ambasadorul Palestinei de la Bucuresti, a plecat de urgenta din tara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasadorul Palestinei in Romania, Excelenta Sa Fuad Kokaly, a fost rechemat miercuri dimineata la Ramallah pentru consultari, informeaza ambasada statului Palestina in Romania, in exclusivitate pentru Agerpres. Ambasadorul Fuad Kokaly va parasi Romania in aceasta seara, potrivit sursei citate. CITESTE SI: Situatia a degenerat in Orientul Apropiat! Mai multe tari si-au retras ambasadorii din Israel Turcia si Africa de Sud si-au rechemat ambasadorii din Israel, dupa ce militari israelieni au ucis 59 de plalestinieni si au ranit alti 2.400 - dintre care 1.350 prin impuscare - la bariera de securitate dintre Israel si Fasia Gaza, luni, in confruntari cu m ...