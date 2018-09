BREAKING NEWS! Sedinta CEx s-a terminat! Vot MAJORITAR in favoarea lui Liviu Dragnea la CEx. Actiunea impotriva acestuia a ESUAT - LIVE TEXT

Liviu Dragnea 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, o informatie pe surse a iesit la iveala. Liviu Dragnea a avut VOT MAJORITAR in sedinta CEx din aceasta seara, intr-o proportie zdrobitoare, cu peste 50 voturi in favoarea acestuia, 8 impotriva sa, si o abtinere, chiar a liderului PSD. Asadar, actiunea demarata impotriva acestuia a ESUAT. Vezi si: "Maimuta" Gabriela Firea indatoreaza pe viata bucurestenii si le ia ochii cu "vrajeala" Apa Nova Dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a adus argumente impotriva scrisorii semnate de contestatarii sai si a raspuns fiecarei acuzatii in parte a avut loc votul cel mai important din aceasta seara. Din pacate pentru "maimuta" Gabriela Fire ...