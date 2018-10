Breaking news! Simona Halep a primit o veste ingrijoratoare de la medici! Este cariera sportivei pusa in pericol?

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a dezvaluit, marti, ca are hernie de disc, dupa ce a fost supusa unui RMN. „Am fost supusa unui RMN si am aflat ca am hernie de disc. Voi vorbi cu doctorii zilele urmatoare si sper sa ma intorc in curand pe teren”, se arata intr-un mesaj postat pe pagina de Facebok a Simonei Halep. Sportiva le-a multumit fanilor sai pentru mesajele de sprijin. Simona a declarat, luni seara, la revenirea la Bucuresti, ca s-a confruntat cu dureri mari la spate la turneele din China. “Nu stiu exact ce am, am dureri la spate, maine voi face un RMN si sper sa nu fie ceva grav. Acum sunt mult mai ok, am fost putin mai stresata, maine voi sti mai multe. Eu am fost foarte pregatita inainte sa ...