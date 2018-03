Breaking news! Sorin Blejnar a fost achitat

Sorin Blejnar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, fostul sef de la ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat. Acesta era anchetat intr-un dosar in care DNA l-a pus sub acuzare. Procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Asta in timp ce isi asteapta, pe 10 ianuarie, pronuntarea in dosarul in care DIICOT Brasov l-a trimis in judecata pentru protejarea unei retelei de evaziune cu produse petroliere. Sorin Blejnar, atac DUR la adresa procurorului Portocala: "Am auzit ca ai plans!" Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal, acesta din urma fiind instrumentat de procurorul care cerceteaza si disparitia lui Codrut Marta, procurorul Carmen Damian. Pe 18 decembrie s-au facut perchezitii la locuinta lui Sorin Blejnar, ...