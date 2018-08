Breaking news! SRI avertizeaza Romania! Au avut loc atacuri cibernetice la institutii financiare

Sri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SRI transmite ca in perioada iunie-august au avut loc atacuri cibernetice de amploare asupra unor institutii financiare din Romania. "Serviciul Roman de Informatii, prin unitatea sa specializata in domeniul cyberintelligence - Centrul National Cyberint (CNC) - detine date si informatii certe, inclusiv de ordin tehnic, ca asupra unor institutii financiare din Romania au avut loc atacuri cibernetice de amploare in perioada iunie – august a acestui an. Recent, si alte institutii partenere SRI au identificat, in tarile din care provin, iminenta producerii unor atacuri cibernetice de amploare indreptate asupra mai multor sisteme financiare din lume. Conform analizei CNC, hackerii folosesc mai multe unelt ...