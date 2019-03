BREAKING NEWS! Theresa May a facut anuntul: "Sunt pregatita sa ma retrag din functie mai devreme decat intentionam"

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a transmis miercuri seara parlamentarilor din cadrul Partidului Conservator ca va demisiona daca se vor inregistra progrese in procedura privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, afirma surse citate de presa britanica. Theresa May a declarat ca vrea o tranzitie "cat mai eleganta" "dupa aprobarea Acordului privind retragerea tarii din UE", a declarat deputatul conservator Simon Hart, citat de Sky News. Informatia a fost confirmata de surse citate de BBC. Vezi si: Theresa May ar putea sa anunte maine cand va demisiona "Sunt pregatita sa ma retrag din functie mai devreme decat intentionam in scopul asigurarii unui Brexit usor si ...