Breaking news! Traian Basescu este audiat la DNA! Primele declaratii facute de fostul presedinte

Fostul presedinte Traian Basescu a ajuns, vineri dimineata, la DNA. Traian Basescu a mentionat ca este audiat in calitate de martor. Ion Cristoiu realizeaza un potret dur! Klaus Iohannis avea o criza hormonala "In calitate de martor. Citatia este in masina, nu stiu in ce dosar (...) Sa credeti la biserica, nu la DNA", a declarat fostul sef de stat. Fostul presedinte a precizat ca nu stie daca dosarul in care a fost chemat are legatura cu cel al lui Calin Popescu Tariceanu. Intrebat de jurnalisti, Basescu a raspuns razand: "La biserica sa credeti".