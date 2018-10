Breaking news! Tudorel Toader a publicat documentele care il incrimineaza pe Augustin Lazar

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va publica miercuri dimineata documentele referitoare la numirea procurorului general, Augustin Lazar, deoarece marti nu se va putea tine de promisiune intrucat a fost o zi intensa. In cele din urma, documentele au fost publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, la o saptamana dupa ce Tudorel Toader lansase acuzatiile in spatiul public. ”Numirea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a domnului Augustin Lazar Facem precizarea faptului ca, prezentele dezvoltari nu adauga la raportul de evaluare prezentat in data de 24 octombrie 2018. Anuntul de recrutare 17 Februarie 2016 - pe site-ul Minis ...