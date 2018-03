Breaking news! Un avion s-a prabusit! Erau zeci de persoane la bord - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion cu 67 de persoane la bord s-a prabusit luni in aproapiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului. Imaginile aparute in mediul online arata fum gros ce se ridica deasupra aeroportului. Un bilant al victimelor nu a fost facut public, dar presa vorbeste despre posibilitatea existentei mai multor decese. Conform Reuters, 17 persoane au reusit sa fie salvate. Un oficial de pe aeroportul nepalez a anuntat ca avionul venea din Banghadesh, iar la aterizare a inceput sa devina instabil si a lovit solul luand foc la impact. Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video ...