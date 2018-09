Breaking news! Un ciclon se indreapta spre Romania! Vremea se schimba radical

ciclon Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un ciclon se indreapta spre Romania, urmand ca zona de vest a tarii sa fie cuprinsa de ploi. De asemenea, si zonele montane vor fi vizate de precipitatii, insa in restul tarii vremea se va mentine frumoasa. "Vorbim de un ciclon care s-a generat deja in partea central-sudica a continentului, de fapt vorbim de zona Marii Adriatice si ceea ce inseamna imprejurimi. Inca tarile de acolo deja sunt sub influenta acestui ciclon si au mai multe coduri, fie galbene, fie portocalii pentru instabilitate atmosferica. Incepand de luni dupa-amiaza, vom incepe sa resimtim si noi influenta acestuia, pentru ca acesta continua sa se extinda catre estul continentului, estul, sud-estul continentului si vom intra si no ...