Breaking news! Un cunoscut jurnalist a fost chemat la DNA! In ce dosar este audiat

sigla dna m google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Dan Andronic s-a prezentat joi la sediul DNA. El va fi audiat in calitate de martor, in noul dosar deschis pe numele lui Calin Popescu Tariceanu, potrivit Antena3 „Ca martor (e chemat, n.r.). Eu cred ca stiu cel putin la fel de multe cat stiti si dumneavoastra. (...) Tariceanu a fost interceptat tot timpul, ati vazut”, a declarat jurnalistul Dan Andronic la intrarea in sediul DNA. Secretul lui Florian Coldea s-a aflat! Detaliul care rastoarna totul DNA a anuntat, oficial, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentantii unei companii austriece pentru a incheia mai multe acte aditionale la un contra ...