Breaking news! Un cunoscut primar din Romania este audiat la Directia Nationala Anticoruptie

Primarul municipiului Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, secretarul Primariei, Grigore Jianu, si sefa Serviciului Juridic, Alina Pitu, au fost chemati in aceasta dimineata la sediul DNA din Craiova, informeaza tvsud.ro. O noua amanare pentru finalizarea stadionului Pandurilor. Cand e gata arena din Targu Jiu? Surse din randul anchetatorilor sustin, pentru televiziunea TV Sud, ca citatiile s-au facute atat telefonic, cat si prin adresa oficiala la Primaria Targu Jiu. Cei trei au fost citati in calitate de martori. Purtatoarea de cuvant a DNA, Livia Sapalacan, a declarat pentru stiripesurse.ro ca la acest moment de are informatii despre audierea primaului Romanescu.