Breaking news! Un fost sef DNA s-a sinucis! Pur si simplu s-a aruncat de la etaj

Fostul sef al DNA Timisoara s-a sinucis in aceasta dimineata, aruncandu-se de pe cladirea care gazduieste sediul institutiei din orasul de pe Bega, de la etajul sase al cladirii, transmite pressalert.ro. Tamas Schiffbeck a fost seful DNA Timisoara pana in 2015. Conform colegilor, nimic nu anunta acest gest. Tamas Schiffbeck a venit la serviciu ca in fiecare dimineata, a vorbit cu colegii, a intrat in biroul sau, iar la un moment dat a deschis geamul, fortand o balama, si s-a aruncat in gol.