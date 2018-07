Breaking news! Un mare antrenor iesean s-a stins din viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Romana de Judo anunta cu profund regret, incetarea din viata a profesorului si antrenorului emerit, Constantin Bordea. Nascut la data de 13 aprilie 1947 in Valeni, judetul Vaslui, Constantin Bordea a fost profesor de educatie fizica si sport si absolvent al FEFS Iasi 1969 si ICEFS Bucuresti 1974. Dupa absolvirea facultatii, in septembrie 1969 a infiintat sectia de judo CSS “Unirea”, fiind angajat ca profesor, iar din 1975 a fost transferat in invatamantul superior la Catedra de Educatie Fizica din cadrul Institului Politehnic “Gh. Asachi” In anul 1990 a ocupat functia de lector universitar si antrenor de judo la CS Poli Iasi. In anul 2000 obtine diploma de doctor in St ...