BREAKING NEWS! Uniunea Europeana a RESTRICTIONAT zborurile avioanelor Boeing 737 Max

Boeing 737 MAX2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. Vezi si: Ultimul mesaj al unei tinere care a murit in tragedia aviatica din Etiopia, cu 157 de victime "In urma tragicului accident al unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines (cursa ET302), Agentia UE pentru Siguranta Aviatiei ia toate masurile pentru a garanta siguranta pasagerilor. Ca masura de precautie, EASA a publicat astazi o directiva pentru siguranta aeronautica, in vigoare de la ora 19.00 UTC (21.00, ora Romaniei), prin care se suspenda toa ...