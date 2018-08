Breaking news! Unul dintre Romani care ar fi pierit in tragedia din Italia, este viu

Marian Rosca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Rosca, unul dintre romanii care fusese identificat printre persoanele moarte in urma tragediei din Genova, traieste. Familia barbatului a oferit detalii cu privire la ceea ce s-a intamplat, dar si cu privire la starea actuala de sanatate a barbatului. „Sunt cumnata lui Marian Rosca. Marian este in spital si este tinut in viata doar de aparate. Colegul lui, Igor, tata a trei copii, din pacate a decedat. Autoritatile italiene ne-au informat gresit! Cumnatul mai mare, Rosca Ioan s-a deplasat la fata locului pentru a-l recunoaste, insa nu a fost vorba de decesul lui Marian Rosca. Toate informatiile le avem de la Ioan Rosca, cumnatul mai mare. El este in Italia si ne informeaza si pe noi, acasa&r ...