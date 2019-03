Breking news! Un avion cu sute de pasageri la bord s-a prabusit

avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinatia Nairobi, Kenya, s-a prabusit, duminica dimineata. Anuntul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed. Potrivit libertatea.ro, la bordul avionul se aflau 157 de persoane. Un purtator ce cuvant al Ethiopian Airlines a confirmat ca aeronava Boeing 737 s-a prabusit, la ora locala 8:44, cu 149 de pasageri si opt membrii ai echipajului de zbor la bord. Incident aviatic in Romania. Un elicopter s-a prabusit Avionul plecase din Addis Ababa, Etiopia, si trebuia sa ajunga in Nairobi, Kenya. Aeronava decolase de pe Aeroportul Bole la ora 8:38, iar la 8:44 s-a pierdut legatura cu turnul de control. In acest moment, operatiile de cautare ...