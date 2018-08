Brenciu a facut o criza de nervi in direct cand Lidia Buble a inceput sa cante o piesa de-ale lui! Horia a vrut sa paraseasca platoul: "Nu se poate asa ceva"

Horia Brenciu a facut o criza de nervi in direct! Artistul a vrut sa paraseasca platoul atunci cand Lidia Buble a inceput sa cante o piesa de-ale lui pe ritm de manele!

Ce s-a intamplat, de fapt? Un joc care face furori peste Ocean l-a enervat pe Brenciu. Ruleta a decis ca Lidia Buble sa interpreteze o melodie de-ale lui, Inima nu vrea, pe ritmuri de manele. Horia a incercat din rasputeri sa opreasca momentul in direct. "Nu, nu, nu! Nu se poate asa ceva! Orchestra mea nici nu stie sa cante manele", a spus el, insa instrumentistii lui incepusera deja sa interpreteze primele acorduri. Brenciu a tot facut semne disperate, a incercat sa ii convinga pe Razvan si Dani sa se opreasca momentul, dar nimeni nu l-a luat in seama.

Deranjat ca melodia lui se aude pe ritmuri orientale, Horia Brenciu s-a retras de pe scena si a stat undeva in lateral, gata-gata sa iasa din platou. "Eu nu stiu ce s-a intamplat in ultimele cinci minute, eu nu am auzit nimic", a spus la final Horica, dand de inteles ca el a refuzat sa isi asculte piesa manelizata. "Miki, daca vrei sa se cante piesa iar, va trebui sa vii tu sa dansez in fata camerelor", i-a zis el producatorului care insista in casca sa se repete momentul.

