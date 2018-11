Brexit: Donald Tusk anunta ca summitul pentru oficializarea acordului cu Londra are loc pe 25 noiembrie

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat joi că summitul pentru oficializarea acordului privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, convenit miercuri seară, va avea loc la 25 noiembrie, informează agenţiile de presă internaţionale. ''Dacă totul decurge bine, va exista un summit extraordinar pentru finalizarea şi oficializarea acordului privind Brexit-ul. El va avea loc duminică 25 noiembrie, la ora locală 09:30'' (08:30 GMT), a afirmat Tusk, într-o declaraţie făcută la Bruxelles. Anunţul survine după ce negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au declarat miercuri că s-au înregistrat 'progrese decisive' pentru a asigura o ieşire ordonată a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din blocul comunitar. Anterior în cursul zilei de miercuri, premierul britanic Theresa May a obţinut sprijinul executivului de la Londra pentru acordul de retragere ce prevede termenii ieşirii ţării din UE. Acordul acoperă toate elementele retragerii Regatului Unit din UE: drepturile cetăţenilor, aspectele financiare, perioada de tranziţie, guvernarea, protocoalele privind Irlanda, Gibraltarul şi Ciprul, precum şi o serie de alte probleme implicate de ieşirea ţării din blocul comunitar. Acordul tehnic convenit de negociatorii Uniunii Europene şi britanici privind Brexit-ul are în vedere luarea în iulie 2020 a unei decizii privind încheierea unei noi înţelegeri pentru a asigura o frontieră irlandeză deschisă după încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit, la finalul anului 2020. În caz contrar, UE şi Regatul Unit vor putea extinde în comun perioada de tranziţie. Alternativ, din ianuarie 2021, se va aplica o aşa-numită 'plasă de siguranţă' pentru Republica Irlanda şi provincia Irlanda de Nord, sub rezerva unui mecanism comun de revizuire. 'Plasa de siguranţă' înseamnă că va exista 'un teritoriu vamal unic' între UE şi Regatul Unit, care se va institui de la sfârşitul perioadei de tranziţie până la data la care un acord ulterior devine aplicabil. Irlanda de Nord va rămâne, prin urmare, parte a aceluiaşi teritoriu vamal ca restul Regatului Unit. Teritoriul vamal unic se referă la toate mărfurile, cu excepţia produselor piscicole şi de acvacultură. Crearea teritoriului unic vamal include angajamente echivalente şi mecanisme de aplicare corespunzătoare pentru a asigura o concurenţă loială între UE-27 şi Regatul Unit. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)