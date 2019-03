Brexit: Juncker si May au ajuns la un compromis pe ultima suta de metri. Vot decisiv, azi, in Parlamentul de la Londra

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si premierul britanic, Theresa May, au ajuns luni seara la un compromis in ceea ce priveste frontiera irlandeza dupa Brexit. Asta inseamna ca acordul initial negociat de UK si UE se modifica, iar Parlamentul britanic ar putea sa il aprobe intr-un vot decisiv in cursul zilei de azi.