Brexit: Negocierile au ajuns la ''momentul adevarului'', sustin ministrii francez si irlandez de externe

Brexit 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Negocierile privind Brexitul au ajuns la ''momentul adevarului'', au declarat miercuri, la Paris, ministrii francez si irlandez de externe, si pentru a putea fi semnat in termenul dorit, un acord ar trebui sa intervina, potrivit lor, in urmatoarele zile, relateaza AFP. In cursul unui briefing de presa de la finalul unei intrevederi de la Quai d'Orsay cu omologul sau Simon Coveney, seful diplomatiei franceze Jean-Yves le Drian a declarat: "Suntem intr-un moment al adevarului in negocieri. Este indispensabil sa obtinem garantii din partea Marii Britanii (...) fiind vorba despre a nu restabili o frontiera fizica intre Irlanda si Marea Britanie". "Este momentul adevarului" ...