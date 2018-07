Brexit: Seful diplomatiei britanice in turneu la Beijing, Paris si Viena

Noul şef al diplomaţiei britanice, Jeremy Hunt, începe luni o vizită în China, după care se va deplasa în Franţa şi Austria, pentru primul său mare turneu în străinătate, destinat în special să abordeze subiectul Brexitului, a anunţat ministerul său, relatează AFP. La Beijing, Jeremy Hunt urmează să fie primit de omologul său chinez, Wang Yi, cu care va discuta despre Coreea de Nord, schimbările climatice, dar şi despre relaţiile lor comerciale, a precizat Foreign Office într-un comunicat. Chinezii şi britanicii au proclamat în ultimii ani o "epocă de aur" pentru relaţiile lor care s-a tradus, în 2015, prin vizita de stat a preşedintelui Xi Jinping în Marea Britanie, în cursul căreia a fost primit cu mare fast de regina Elisabeta a II-a. La rândul său, premierul britanic, Theresa May, a vizitat China la începutul lui 2018. "În timp ce Marea Britanie părăseşte UE şi se îndreaptă tot mai mult spre exterior, suntem hotărâţi să aprofundăm parteneriatul" cu China, a declarat Jeremy Hunt, citat în comunicat. După decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană, în urma referendumului din 2016, Londra îşi înmulţeşte contactele diplomatice pentru a pregăti acordurile comerciale care le vor înlocui pe cele cu Bruxellesul. După China, şeful diplomaţiei de la Londra va merge la Paris şi Viena pentru discuţii consacrate, de asemenea, Brexitului, dar şi problemelor de securitate internaţională, "ca ameninţarea venind din Rusia, războiul din Siria şi acordul (nuclear) iranian", potrivit ministerului. Este prima vizită în străinătate de această importanţă pentru Jeremy Hunt de la numirea sa, la începutul lui iulie, ca ministru de externe. El a preluat mandatul de la Boris Johnson care a demisionat din cauza divergenţelor cu Theresa May în privinţa strategiei pentru Brexit. Londra şi Bruxellesul ar dori să ajungă la un acord până la jumătatea lui octombrie pentru a organiza divorţul lor, programat la sfâşitul lui martie 2019, şi a pune bazele viitoarei lor relaţii, însă negocierile se dovedesc dificile. Joi, negociatorul-şef pentru Uniunea Europeană, Michel Barnier, a criticat "planul de la Chequers" al premierului Theresa May, o propunere vizând păstrarea unor legături comerciale strânse cu continentul după Brexit.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)