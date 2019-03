Brexitul s-ar putea amana cu noua luni, la cererea Guvernului Theresa May

brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul Theresa May probabil va cere o amanare a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana de cel mult noua luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra. "Perioada de noua luni va fi maximum; daca Acordul Brexit va fi ratificat in orice moment inainte de termenul de noua luni, am putea parasi Uniunea Europeana mult mai devreme", a declarat sub protectia anonimatului, pentru postul ITV, un oficial guvernamental apropiat de premierul Theresa May. Marea Britanie ar putea sa nu mai paraseasca UE niciodata. Avertismentul Theresei May In acest caz, Marea Britanie va fi nevoita sa participe la scutinul europarlamentar programat in luna mai. Tarile Uniunii Europene vor ...