Brian Johnson, fost solist AC/DC, a cantat cu tobosarul Mick Fleetwood in Hawaii - VIDEO

Brian Johnson, care suferă de o afecţiune auditivă, a cântat în Hawaii împreună cu prietenul lui Mick Fleetwood piesa "Get Your Kicks On Route 66". Întâlnirea a avut loc duminică, în micul restaurant al lui Mick Fleetwood, toboşarul formaţiei Fleetwood Mac, din Lahaina (Hawaii). "Sper că în timp problemele de auz să se amelioreze şi să îmi permită să particip la concerte", spunea el în iunie 2016, după ce medicii l-au sfătuit să renunţe la concertele alături de AC/DC pentru a nu-şi pierde complet auzul. În ciuda retragerii sale forţate din activitate, Brian Johnson nu a rezistat să nu urce pe scenă timp de doi ani şi a cântat alături de Robert Plant, membru fondator şi fost solist al grupului Led Zeppelin, şi Paul Rodgers, fost membru al Free şi Bad Company, în mai 2017, dar şi cu Muse - "Back in Black" - la festivalul Reading, în august, anul trecut. Brian Johnson, născut pe 5 octombrie 1947, s-a alăturat grupului AC/DC în 1980, după moartea solistului Bon Scott. Formaţia australiană, înfiinţată la începutul anilor 1970, a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2003. Albumele trupei, în rândul cărora se remarcă materiale discografice precum "Highway to Hell" (1979), "Back in Black" (1980), "For Those About to Rock We Salute You" (1981), "The Razors Edge" (1990) şi "Black Ice" (2008), au fost vândute în peste 200 milioane de copii pe plan mondial.