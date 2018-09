Brigada pro-gay va primi o lecție la 7 octombrie!

Ar trebui să le mulțumesc tuturor marxiștilor isterici pentru valul de minciuni și de agresivitate dezlănțuită împotriva referendumului pentru familie.

Vor reuși să-i mobilizeze pe toți creștinii decenți și calmi pe care i-au insultat în aceste zile.

Sunt convins că pragul de prezență va fi depășit. Cât despre rezultat nu am nici un dubiu: va fi un vot de 80-90% în favoarea familiei tradiționale.

Pe cât susțin că sunt de culți și de bine informați, pe atât se vede că această grupare troțkistă isterizată nu învață nimic din ceea ce se întâmplă în afara României. Agresiunea constantă asupra unor oameni decenți, dar care nu mai suportau ca birocrația de la Bruxelles să dicteze Marii Britanii, a făcut ca Brexitul să fie votat de o majoritate confortabilă. Aroganța protipendadei de la Washington și a presei ˝liberale˝ aservite – care au jignit milioane de alegători pe care i-au taxat drept ˝hillbillies˝ - au mobilizat electoratul lui Donald Trump.

Pentru cei care, în afară de a înjura, mai și citesc, am câteva informații. Informații care arată că este complet fals că România s-ar izola prin reglementarea familiei tradiționale, iar referendumul în acest scop este un semn al înapoierii și lipsei de deschidere a unei societăți majoritar ortodoxe:

În 2015, Croația, stat majoritar catolic, a organizat un referendum cu exact același obiectiv, referendum validat și prin care familia tradițională a fost definită în Constituție.

În Ungaria, Constituția din 2011 reglementează căsătoria ca uniunea dintre bărbat și femeie.

Slovacia a respins, recent, tot prin referendum căsătoriile între persoane de același sex.

În întreaga lume, din circa 200 de state, doar 27 acceptă căsătoriile între persoane de același sex.

În Australia, căsătoriile gay au fost justificate printr-o șmecherie ieftină: o consultare voluntară, prin poștă, fără nici o relevanță sociologică. Tabăra pro-gay s-a opus vehement unui referendum. În Statele Unite, peste 30 de state, inclusiv fieful democrat California, au decis, prin referendum interzicerea căsătoriilor între persoane de același sex. Curtea Supremă a răsturnat însă voința poporului și a declarat legale aceste uniuni. Teritoriile indiene, Samoa Americană, precum și câteva comitate din Texas și Alabama refuză să recunoască aceste căsătorii. Sunt țări unde Parlamentul a impus o astfel de măsură, dar se pregătesc referendumuri în favoarea familiei tradiționale.

Spre deosebire de marxiștii care au arungat tone de ură și de venin asupra celor care susțin familia tradițională, noi nu am avut niciodată nimic cu cuplurile gay, atâta vreme cât nu au încercat să impună majorității propriul lor mod de viață. Fiecare își duce viața privată – și insist asupra acestui termen, viață privată - așa cum îi place.

Dar când îți expui viața privată în public, agresiv, îți asumi riscul unei contra-reacții. Tot ce am cerut a fost ca instituția căsătoriei să rămână așa cum este ea de mii de ani. Cine citește istorie antică, vede că relații între persoane de același sex existau și în statele grecești și în Roma, dar se cerea celor implicați în astfel de relații să fie discreți, să nu se expună în public, să nu agreseze societatea. Am solicitat ca, democratic, să se voteze asupra definirii căsătoriei și am spus că vom recunoaște rezultatul referendumului, indiferent care va fi el.

Ce argumente au venit din tabăra pro-gay? Înjurături, amenințări, agresivitate, batjocoră.

Nu vom răspunde cu argumente asemănătoare, tocmai fiindcă noi ne respectăm valorile creștine. Răspunsul nostru va fi la vot.

Vă aștept la urne, la 7 octombrie.

