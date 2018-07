Brigada Rutiera a acționat. Ce s-a intamplat cu mașina anti-PSD (VIDEO)

Vești proaste de la meteorologi! A fost emis un nou cod galben de ploi puternice care vizează 21 județe, valabil până miercuri (1 august) la ora 9.00. Cantitatea de precipitaţii va depăşi 50 de litri pe metru pătrat. Începând de luni seara până miercuri la ora 9.00, sunt așteptate ploi puternice și instabilitate atmosferică accentuată […] The post Nou cod galben de ploi pentru 21 de județe! appeared first on Cancan.ro.