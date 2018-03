Brigitte a publicat un schimb de mesaje dintre ea si Amalia Nastase: „Proasta asta a crezut ca imi e frica de ea!”

Brigitte Nastase a publicat o conversatie dintre ea si Amalia Nastase, pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut a precizat ca vrea sa demonstreze ca este o victima. Din schimbul de mesaje, se poate vedea clar ca cele doua femei din viata lui Ilie Nastase nu se inteleg absolut deloc. Bruneta i-a trimis un mesaj uneia dintre fiicele Amaliei Nastase, care ar fi acuzat-o ca vinde fake-uri la magazinul ei. Cea care i-a raspuns a fost chiar fosta sotie a tenismenului.

„Te rog mult sa nu iti mai permiti sa vorbesti prostii de magazinul meu. Eu nu vand fake-uri si am deja peste 10 fete care au venit in magazin sa ne zica ca le spui despre mine asta. Eu chiar aveam o parere buna despre tine. Urat”, i-a scris Brigitte.

„Sunt Amalia. Nu mai vorbi cu copiii mei. Niciodata”, a fost mesajul pe care i l-a dat Amalia Nastase.

„Pentru ca sunt o victima. Opt ani am suportat asta. Nu mai am de ce. Proasta asta a crezut ca mi-e frica de ea. De fapt, eu am acceptat doar din iubire pentru Ilie”, a scris Brigitte Nastase, in completarea mesajului postat pe Instagram.

Brigitte divorteaza de Ilie Nastase

De ziua ei, Brigitte Nastase a cerut divortul la Judecatoria Sectorului 1. Dupa despartirea oficiala de fostul mare tenisman, timisoreanca ramane cu o avere frumusica, insumand trei case, masini, doua afaceri, dar si bijuterii si accesorii de lux. Datorita conventiei matrimoniale, bruneta nu trebuie sa imparta nimic cu Ilie. Mai mult de atat, ea vrea sa ramana si cu numele de „Nastase”!

