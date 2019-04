Brigitte Nastase a rabufnit dupa ce a fost acuzata c-ar fi otravit-o pe Claudia Pavel. Sunt tensiuni mari la "Ferma"

Brigitte Nastase si Claudia Pavel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acuzata indirect ca ar fi otravit-o pe Claudia Pavel, Brigitte Nastase a rabufnit. Fostul model a facut declaratii transante in legatura cu acuzatiile lansate de sora cunoscutei cantarete. In emisiunea “Ferma – un nou inceput” s-au produs tensiuni mari in randul concurentilor, care au inceput sa isi puna tot felul de intrebari, dupa momentul in care Paula Pavel a spus ca sora ei ar fi fost otravita. Brigitte Nastase a izbucnit in lacrimi dupa ce Paula Pavel a lansat acuzatiile grave Brigitte Nastase s-a aratat mirata de marturisirile facute de sora Claudiei Pavel, iar la cina din ferma a fost prima care a sugerat ca se va vedea pe imaginile surprinse cine este vino ...