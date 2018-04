Brigitte Nastase a venit plina de sange la club, in Mamaia!

Brigitte si Ilie Nastase au fost printre vedetele care au marcat deschiderea sezonului de clubbing in Mamaia, in minivacanta de 1 mai. Bruneta, care a intentat divortul in februarie, a venit la brat cu sotul ei, in pofida faptului ca s-au certat foarte tare in ultima perioada. Brigitte pare sa se fi distrat foarte tare pe litoral si nici macar nu a observat ca s-a ranit la genunchi.



Brigitte Nastase a venit cu piciorul plin de sange la club, in Mamaia. Asaltata de jurnalisti in fata localului, bruneta a uitat de julitura serioasa despre care doar ea stie cum a capatat-o. Sotia lui Ilie Nastase a purtat o fustita mini, care i-a lasat la vedere picioarele lungi. Intrebata de reporteri ce a patit, Brigitte a parut surprinsa: „Aaaaaaa, da, m-am lovit! Nu stiu cum!”.



Desi s-au certat ca la usa cortului in ultima perioada, fostul mare tenismen li sotia sa au iesit impreuna, la brat, intr-un club de fite din Mamaia. Bruneta a lamurit si situatia cu fotbalistul Cristian Daminuta, caruia Nasty i-a scris o serie de mesaje in care il ameninta ca o pateste daca se mai baga in seama cu Brigitte.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.