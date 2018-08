Brigitte Nastase, dupa ce l-a parasit pe Ilie Nastase si a plecat cu noul iubit: "Nu s-ar fi asteptat niciodata!"

Brigitte Nastase a oferit un interviu in exclusivitate pentru reporterii emisiunii "Star Matinal", de la Antena Stars. Frumoasa bruneta vorbit despre relatia cu Ilie Nastase si momentele dificile prin care a trecut. Brigitte Nastase afirma ca s-a saturat sa se joace de-a soarecele si pisica in aceasta relatie.

"De casatoria cu Ilie am tinut cu dintii, dar din pacate la momentul acela doar eu trageam cu dintii de relatia aia. Mi-a fost mai usor sa pot sa ii indeplinesc cuvintele, el a zis ca sunt doar cuvinte si ca nu o sa plec si nu s-ar fi asteptat sa plec niciodata! Nu am luat-o de la zero, dar am inceput de undeva de mult mai jos decat eram in Dorobanti si confortul pe care l-am avut acolo!(...) eu am crezut ca o sa ma casatoresc, eu cand mi-am facut o relatie, am crezut ca mi-am facut-o pentru totdeauna! Eu sunt un om dintr-o bucata. Eu am vrut sa o inchei cu aceasta casnicie,am vrut sa merg pe alt drum, adica experienta de viata m-a invatat ca din doua rele sa iau raul cel mai mic!

(...) Am mai incercat sa mai dau o sansa relatiei si casniciei, dar a fost foarte greu pentru ca am gresit amandoi si ne-am scos foarte mult ochii! Stii cum se spune, o cescuta sparta niciodata nu va mai fi la fel atunci cand este lipita! Cea mai mare dorinta a mea este sa ramanem prieteni pentru ca avem foarte multe proiecte impreuna!", a spus Brigitte Nastase.

In urma cu cateva zile, conform spuselor lui Brigitte, relatia dintrea ea si tenismen a luat sfarsit definitiv, iar frumoasa bruneta s-a aventurat deja in mrejele altui barbat. Ilie Nastase este incepand de zilele trecute un barbat liber din punctul ei de vedere, iar ea, la randu-i a decis ca este momentul sa isi refaca viata.

"Dragii mei, dupa cum stiti, in februarie am decis sa introduc divortul, iar in tot acest timp am incercat in nenumerate randuri sa reparam ceea ce nu mai mergea in casnicia noastra. Din pacate, poate si datorita temperamentului nostru puternic, acest lucru nu a fost posibil. Drept pentru care, in momentul actual eu am decis sa merg pe alt drum si am inceput o alta relatie. Din acest moment, Ilie este la fel de liber sa isi refaca viata. Vreau sa ii multumesc inca o data pentru faptul ca a fost cel mai magnific barbat din viata mea, ca alaturi de el m-am simtit iubita ca o adevarata printesa si ii doresc sincer sa fie fericit.", a scris Brigitte Nastase pe Instagram.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.