Brigitte Nastase, in stare de soc! Mesajul publicat de vedeta pe contul sau de Instagram

Brigitte Nastase atrecut prin momente de groaza in noaptea de sambata spre duminica. Vedeta a fost in stare de soc dupa cutremurul care a avut loc in Romania.

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs duminica, 28 octombrie 2018, in zona Vrancea, la ora locala 3:38, la o adancime de 150 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a simtit destul de bine si la Bucuresti, iar oamenii au intrat in panica. Printre ei s-a numarat si Brigitte Nastase care a publicat un mesaj pe contul sau de Instagram la dar cateva minute dupa producerea seismului.

”Oribil cutremur”, a scris Brigitte Nastase pe Instagram.

Este cel mai puternic cutremur din 2014 pana in prezent

Cutremurul care s-a produs duminica dimineata cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter face parte din activitatea seismica normala a zonei Vrancea si nu asteptam replici, a declarat, Constantin Ionescu, directorul general al INFP.

“Cutremurul a avut o magnitudine de 5,8 si s-a produs la o adancime de 151 de kilometri, intensitatea in epicentru fiind 6, una destul de mare, pentru ca s-a simtit destul de bine si la Bucuresti. Aceasta este ultima revizuire. Cutremurul face parte din activitatea seismica normala a zonei Vrancei. Ultimele cutremure cu o magnitudine de peste 5 s-au produs in 2016, in septembrie si decembrie, tot de 5,8 grade pe Richter, iar in 2018, acesta este cel mai mare. Nu mai asteptam replici. De obicei la cutremurele de adancimea aceasta nu prea sunt replici si daca sunt, ele sunt mult mai mici. In Vrancea nu sunt replici asa cum sunt la cutremurele de suprafata. E important ca nu s-a produs un seism de magnitudine mai mare”, a precizat Ionescu.

Seismul a fost urmat de o prima replica de 3,1 pe scara Richter. Este cel mai puternic cutremur din Romania din 2014 pana in prezent. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov informeaza ca in urma cutremurului produs la 3,38 sunt efectuate recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube, nefiind pana la acest moment inregistrate apeluri la numarul de urgenta 112.

Servicul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat, in prima jumatate de ora dupa cutremurul cu magnitudine 5,8 din noaptea de sambata spre duminica, 25 de apeluri pentru atacuri de panica, dupa care situatia a revenit la normal.

