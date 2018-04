Brigitte Nastase, marturisire socanta despre familia lui Ilie Nastase: „Nu aveam nici macar posibilitatea sa stau cu ei la masa!”

Brigitte Nastase este hotarata sa divorteze de Ilie! Ea l-ar fi prins pe fostul tenismen cu amanta. Bruneta a oferit amanunte incredibile din viata ei pe care a adus-o pana acum alaturi fostul mare jucator de tenis. Invitata in cadrul unei emisiuni tv, ea a marturisit ca ar fi fost batjocorita de familia sotului sau.

„Ultima data cand am facut o masa, de Craciun cred ca a fost, au venit toti, iar eu nu am avut nici macar posibilitatea sa stau la masa. Pur si simplu m-am simtit batjocorita! Cred ca si-au pus in cap sa ma umileasca un pic si Ilie nici macar nu a bagat de seama. Familia lui nu m-a acceptat niciodata”, a declarat Brigitte Sfat, la Antena Stars.

Brigitte sustine ca nu mai e cale de intoarcere

Bruneta a mai afirmat ca Ilie Nastase ar fi putut sa evite divortul, daca indeplinea o cerinta. Ea ar fi incercat sa se impace cu el, dar fostul tenismen nu i-a satisfacut cerintele.

„Una dintre solutiile impacarii noastre a fost sa-l rog pe Ilie sa le spuna sa vina si sa-si ceara scuze pentru felul in care s-au purtat cu mine. Nu s-a intamplat lucrul asta si asta a fost unul dintre pasii in plus pe care i-am facut ca sa merg mai departe cu divortul”, a mai povestit vedeta.

