Brigitte Nastase se teme de fostul iubit! Stie de ce este Cornel Oana in stare: „Sta la mine in casa”

Brigitte Nastase este una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea la care a participat. Bruneta era intr-o relatie cu un tanar pe nume Cornel Oana atunci cand a plecat din Bucuresti, dar s-a indragostit de Florin Pastrama. Scene tandre cu cei doi au fost surprinse de camerele de filmare si conversatii intime si scandaloase au fost date pe post.

Brigitte Naaste nu se astepta ca tot ceea ce se intampla acolo sa fie aratat la teleizor, dar intrarea in emisiune a Paulei, sora Claudiei Pavel, a facut lumina in acest caz. Abia plecata din Bucuresti, ea a povestit ca tot ce se intmpla la Ferma este difuzat la televizor, punand-o in garda pe fosta sotie a lui Nastase.

Brigitte se teme de Cornel Oana

Cand a aflat ca tot ce a facut si a spus in emisiune a fost surprins de camerele de filmare si dat la televizor, Brigitte s-a panicat gandindu-se, mai ales, la imaginile si cuvintele care au ajuns la Cornel Oana, cel caruia ii spunea, nu cu mult timp in urma, ca ii va darui un copil.

„Iti ies broastele pe gura, broasca aici, broasca aici, broasca aici”, a spus Brigitte gesticuland. „Acum imi dau seama ca am vorbit si eu de fostul meu iubit (n.r. - Cornel Oana), care sta la mine si daca dau astia, m-am taiat. Pai am zis o caruta de prostii, numai tampenii am vorbit. Nu vreau sa se dea despre fostul iubit, ca asta chiar imi taie gentile, ca sta in casa mea. Eu nu am venit aici sa imi distrug toata viata si afacerile si tot”, a spus Brigitte Nastase.

