Brigitte Nastase si-a adus iubitul acasa si… Ilie se va enerva cand va vedea ipostazele in care s-au fotografiat cei doi indragostiti! Bruneta si noua cucerire si-au facut de cap chiar in piscina!

Brigitte Nastase este hotarata sa divorteze de Ilie si sa il uite pe tenismen. Desi s-au despartit de multe ori in ultimul an si au incercat de tot atatea ori sa isi repare casnicia, pare ca nu mai exista cale de imapcare pentru cei doi soti.

Ilie Nastase si-a gasit alinarea in bratele Ioanei, una din fostele iubite ale lui Nick Radoi, iar Brigtte a anuntat si ea ca a inceput o noua relatie. Frumoasa bruneta a plecat cu noua cucerire in vacanta in Turcia, apoi cei doi indragostiti s-au distrat in Venetia, iar acum pare ca s-au intors in Bucuresti.

Brigitte a publicat o imagine cu ea si iubitul ei imbratisandu-se intr-o piscina si, daca e sa ne luam dupa colacul gonflabil din vecinatate, pare ca piscina este chiar cea pe care abia si-a construit-o bruneta la ea acasa. Lui Ilie nu ii va pica deloc bine cand o va vedea pe sotia lui in bratele noului ei iubit.

