Brigitte Sfat a recunoscut cu cati barbati s-a culcat in ultimii 15 ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezvaluiri incendiare la Ferma. Telespectatorii cu siguranta au ramas muti de uimire cand au aflat ca Silviu Tolu, iubitul tinerel al lui Lili Sandu, a intrat in vizorul unei concurente. Acolo, participantii sunt izolati si apropierile sunt evidente. Concurentii de la Ferma s-au jucat aseara "Adevar si Provocare", iar Carmen Negoita a tras un carton pe care era intrebarea: cu ce persoana de sex opus de la Ferma s-ar culca. Aparent timorata, concurenta nu a vrut sa dezvaluie cine este barbatul, insa Emil Rengle i-a dat putin curaj, moment in care Carmen Negoita s-a indreptat catre iubitul lui Lili Sandu, Silviu Tolu. "Mi s-a parut inca din prima zi ca fermierul nostru sef, Carmen, are o atractie anume pentru Silviu. ...