Brigitte Sfat a spus totul despre iubita a lui Ilie Nastase! „Stiam de relatia asta!”

Dupa ce Ilie Nastase a fost prins cu noua iubita in mari tandreturi, Brigitte Sfat a avut o reactie uluitoare. Timisoreanca a spus totul despre situatia amoroasa a fostului mare tenismen, dar si despre ceea ce s-a intamplat intre cei doi, recent.

„Este relatia pe care o are de mai mult timp. Eu stiam de relatia asta. O cheama Ioana. Noi de foarte mult timp nu mai avem vieti. Noi nu aveam decat o relatie de prietenie si suntem pur si simplu. Eu, bineinteles, ca stiam despre ea, stiam ca e din Constanta, stiam ca se intalnea cu ea in Constanta si sunt fericita pentru el. Acela era bagajul ei, nu are nicio legatura. Din ce stiu, ei pleaca astazi impreuna intr-o vacanta, in Sardinia. Nu mi-a convenit atunci cand a venit si mi-a luat gentile, probabil sa i le dea respectivei, asta nu mi-a placut, dar mi le-a dat oricum inapoi a doua zi. Ilie oricum este un om foarte potent si cu siguranta isi permite sa cumpere genti la fel de scumpe si pantofi si actualei lui relatii. Ei pot sa se mute impreuna. In acea casa el sta de un an si patru luni singur, eu am casa mea, eu stau singura. Probabil nu doreste sa isi asume aceasta relatie pana pe data de 26 septembrie, la divort. E normal sa isi refaca viata si eu ma bucur pentru el si oricum mi se pare ca este o persoana, si ea este o persoana matura care stie ce isi doreste de la viata, mie mi se pare ca se potrivesc. Nu mi s-a parut ok atunci sa isi refaca viata cu una de doua ori mai mica ca si varsta, de 24 de ani, pentru ca nu vedeam niciun viitor. In schimb, mie mi se pare ca sunt o pereche frumoasa. Avand in vedere ca el este un domn, normal ca nu doreste sa faca astfel de afirmatii, dar daca stam sa ne gandim, viata merge mai departe din orice punct de vedere. Eu ii doresc fericire, eu ma bucur daca Ilie este fericit. Ma bucur pentru el”a declarat Brigitte Sfat, pentru spynews.ro.

Ilie Nastase si-a asumat o alta iubita

La scurt timp dupa ce Brigitte a anuntat ca este intr-o noua relatie, iata ca si Ilie Nastase si-a asumat o alta iubita care pare sa-i semene leit fostei sale sotii. Relatia lor pare destul de serioasa, tinand cont ca noua bruneta din viata lui s-a si mutat la el deja. Desi nu au divortat inca, Brigitte Sfat si Ilie Nastase si-au gasit ”inclouitori”. In timp ce bruneta si-a gasit fericirea in bratele unui barbat cu care a fost in vacanta, in Turcia, nici „Nasty” nu se lasa mai prejos. Aflat in Bucuresti, fostul mare sportiv si-a facut o noua iubita. O femeie care, cel putin la culoarea parului, seamana izbitor cu actuala sotie a celui care a fost lider ATP,

