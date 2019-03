Brigitte Sfat, parasita de Corneliu Oana. Si-a facut bagajele si a plecat din vila din Pipera

Scenele incendiare dintre Brigitte Sfat si Florin Pastrama de la emisiunea Ferma se pare ca i-aiu pus capac partenerului de viata al brunetei, Corneliu Oana. Acesta si-a facut bagajele si a plecat din vila din Pipera.

Dupa divortul de Ilie Nastase, Brigitte Sfat parea ca si-a gasit linistea alaturi de Corneliu Oana. Relatia dintre cei doi parea a fi extrem de buna. Pe durata cat Brigitte Sfat se afla la show-ul Ferma, Corneliu Oana a locuit in vila vedetei din Pipera si s-a ocupat de cei doi copii ai acesteia: Robert si Sara.

Insa, potrivit click.ro, lui Corneliu nu i-au picat deloc bine scenele incendiare dintre logodnica lui si Florin Pastrama de la emisiunea de la Pro TV, astfel ca a decis sa-si faca bagajele si sa paraseasca vila din Pipera unde locuia cu Brigitte.

„Corneliu nici nu vrea sa mai auda de ea. Nu a crezut ca Brigitte poate fi in stare de asa ceva. Avea increderea in ea, dar iata ca s-a inselat amarnic. El si-a facut bagajul si a plecat de acolo inca de saptamana trecuta, dupa ce a vazut prima scena incriminatoare.

Initial a crezut ca e regie si a mai asteptat inainte sa ia decizia definitiva. Dar apoi s-a convins ca vede purul adevar si a plecat fara sa se uite in urma. In momentul de fata, copiii se afla in grija bonei filipineze, iar Corneliu mai merge pe la magazinul din mall”, au declarat persoane din apropierea lui Corneliu Oana pentru sursa citata.

